«Богдан» увеличил экспорт автобусов и троллейбусов

Корпорация «Богдан», один из крупнейших субъектов автомобильного рынка Украины, в январе-июне 2010 года увеличила экспорт автобусов и троллейбусов в 2,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 304 штук.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-секретарь корпорации «Богдан» Сергей КРАСУЛЯ.

По его информации, в июне т.г. корпорация увеличила экспорт автобусов и троллейбусов на 92,1% по сравнению с июнем 2009 года – до 73 штук. При этом он отметил, что доля экспорта в общем объеме продаж за январь-июнь т.г. составила 78,4%.

Крупнейшими рынками сбыта корпорации «Богдан» в І полугодии были Россия, Беларусь, Грузия, Армения, Польша, Чехия.

Корпорация «Богдан» ведет активную экспортную политику уже много лет, не теряя лидерские позиции на внутреннем рынке Украины. По результатам прошлого года компания увеличила долю экспортированной продукции до 66%. В целом на экспортные рынки было поставлено 484 автобусов.

На сегодняшний день корпорация имеет самый широкий модельный ряд автобусов среди отечественных автобусопроизводителей. Продукция корпорации представлена во всех классах: от особо малого до особо большого. Производственные мощности корпорации «Богдан» позволяют производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год.

Как сообщал УНИАН, 10 июня в г. Острава (Чешская Республика) состоялась презентация, посвященная выпуску первого троллейбуса в рамках совместного проекта «Богдан» и Cegelec. В 2010 году «Богдан» и Cegelec рассчитывают реализовать на рынке Европейского Союза до 30 троллейбусов совместного производства, а в 2011 году – 100 троллейбусов. Важно отметить знаковость этого события для Украины, поскольку корпорация «Богдан» первая из компаний транспортного машиностроения вышла на рынок стран ЕС.

17 июня текущего года корпорация «Богдан» и Совет министров АР Крым договорились о реализации совместного проекта по обновлению троллейбусного парка автономии.

В 2008 году корпорация «Богдан» завершила ряд инвестиционных проектов в машиностроительной отрасли Украины. В частности, было введено в эксплуатацию современное автобусное и троллейбусное производство в Луцке. Инвестиции в этот проект уже превысили 100 млн. долл. На очереди введение в эксплуатацию второй очереди производства в Луцке.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» основана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестпроектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству транспортных средств всех типов.

На сегодняшний день корпорация «Богдан» имеет производственные мощности, позволяющие производить до 9 тыс. автобусов и троллейбусов в год во всех классах: от особо малого до особо большого, 15 тыс. грузовиков и 120-150 тыс. легковых автомобилей.