Главный вокзал Львова оборудуют ограничительными полосами

Львовская железная дорога (ЛЖД), продолжая работу в соответствии с программой Президента Украины «Украина для людей», в 2010 году обустроит перроны главного вокзала станции «Львов» рельефными ограничительными полосами для повышения уровня безопасности и комфорта людей с ограниченными физическими возможностями, в частности, с проблемами зрения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Кроме того, интенсифицированы работы по обустройству пандусами помещений вокзалов, созданию всей соответствующей инфраструктуры для инвалидов (специальные расширенные лифты, туалеты, телефонные кабины и комнаты отдыха).

На каждом вокзале работают рабочие группы, в состав которых входят дежурные помощники начальника вокзала, работники медпункта, старшие билетные кассиры, носильщики и другие работники, которые при необходимости оказывают помощь лицам с ограниченными физическими возможностями. В частности, в функции этих групп входит информирование инвалидов и сопровождающих их граждан о правах и льготах в пользовании транспортом, предоставление помощи в оформлении проездных документов, сопровождение к камерам хранения, комнатам отдыха, транспортным средствам, организация при необходимости внеочередного приема у руководителей вокзала.

Согласно сообщению, к периоду летних перевозок львовские железнодорожники учли увеличение пассажиропотока и пересмотрели технологические процессы работы вокзалов, в отдельных отделах которых предусмотрели порядок предоставления услуг и обслуживания этой категории пассажиров.

Медпункты всех внеклассных вокзалов обеспечены инвалидными тележками, а также в поездах Львовской железной дороги курсируют три купейных спецвагона, оборудованных всем необходимым инвалиду оборудованием (спецшрифты, устройства голосового информирования, соответствующие размеры купе, туалета и коридора). Для удобства перемещения инвалидов во время поездки вдоль вагона на железной дороге есть три салонные инвалидные тележки, которые при необходимости можно использовать в любом вагоне.