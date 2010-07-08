Дата-центр ВОЛЯ ввел специальные летние условия

Дата-центр ВОЛЯ ввел ряд специальных акционных условий на летний период, предложив клиентам более доступную цену и неограниченный трафик на самые востребованные тарифы.

Об этом УНИАН сообщила руководитель PR-отдела компании ВОЛЯ Алина СИГДА.

По ее данным, в частности, предложен акционный тариф «Старт» с минимальной абонентной платой за физический сервер, а также введены специальные условия в тарифах с неограниченным трафиком – «Телепорт» и «Телепорт-VIP».

Так, в тарифном плане «Старт» за 199 грн./мес. абонент получает в пользование физический сервер с конфигурацией VIA C3 1GHz/1GB/160GB. При этом все абоненты имеют возможность протестировать этот тарифный план на протяжении семи дней. А.СИГДА отметила, что тарифный план «Старт» является акционным и действует до исчерпания партии акционных серверов.

Согласно акционным предложениям, в тарифных планах «Телепорт» и «Телепорт-VIP» абоненты получают возможность сэкономить половину их стоимости, получив практически тот же набор услуг.

Так, тарифный план «Телепорт» за 4999 грн./мес. обеспечит абонентам дата-центра следующие преимущества: неограниченный входящий зарубежный трафик на скорости 10 Мбит/с; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 1 Гбит/с; место для размещения оборудования – 21 юнит (половина серверной стойки); 29 IP-адресов; электропитание – 220В, 11 розеток; получение отдельного Ethernet-коммутатора – 24 порта, 1 Гбит/с.; получение отдельного устройства для удалённого доступа (IP-KVM); возможность резервирования места для размещения оборудования в будущем.

Тарифный план «Телепорт-VIP», который предлагается при размещении оборудования клиента в специальной корпоративной серверной с повышенным уровнем надежности, имеет специальную стоимость – 9499 грн./мес. и обеспечивает абонентам Дата-центра следующие преимущества: неограниченный входящий зарубежный трафик на скорости 20 Мбит/с; неограниченный исходящий зарубежный и украинский трафик на скорости 1 Гбит/с; место для размещения оборудования – шкаф (стойка) 21 юнит; 29 IP-адресов; электропитание – 220В, 11 розеток; получение отдельного Ethernet-коммутатора – 24 порта, 1 Гбит/с; получение отдельного устройства для удалённого доступа (IP-KVM); возможность удалённого управления электропитанием; подключение к двум независимым системам электропитания; возможность размещения собственной стойки или шкафа абонента; возможность резервирования места для своего оборудования в будущем.

Как сообщила А.СИГДА, при размещении оборудования в Дата-центре ВОЛЯ по желанию абонента в пакет документов может входить отдельное приложение к договору о гарантированном уровне сервиса (Service Level Agreement – SLA).

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ – подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) — размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить собственный сервер вместо стандартного. За установку сервера абонента дополнительная плата не взимается.

Компания ВОЛЯ является национальным украинским телекоммуникационным провайдером, который предоставляет комплексную мультисервисную услугу, а именно: информация и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; передача данных – высокоскоростной доступ в Интернет и услуги крупнейшего в Украине дата-центра; коммуникация – компьютерная и голосовая связь.

Компания ВОЛЯ в целом по Украине обслуживает около 1,7 млн. абонентов, в том числе более чем 395 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа к Интернету.