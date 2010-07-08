Винницкий исполком выделил 12 млн. грн. на ремонт дорог

Исполнительный комитет Винницкого городского совета на ремонт дорог в 2010 году выделил 12 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил представитель Винницкого горисполкома.

По его словам, на выделенные средства планируется произвести текущий ремонт 112 улиц областного центра. Всего планируется заменить 19 тыс. кв. м дорожного покрытия.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году на капитальный ремонт дорог Винницы было направлено 4,8 млн. грн.

Дорожная сеть Винницы составляет 677 улиц, протяжность городских дорог составляет около 356 км, из них дорог с твердым покрытием – 183 км, с асфальтобетонным – 173 км.