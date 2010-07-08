ITC запустил 3G-Интернет в Сумах

Оператор сотовой связи ITC (ТМ СDMA Ukraine) запустил в Сумах технологию высокоскоростного мобильного доступа в Интернет на скоростях третьего поколения (3G).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, запуск 3G в Сумах стал еще одним шагом на пути развития сети высокоскоростного 3G-Интернета в регионах Украины. На сегодняшний день технология EVDO от CDMAUA доступна в Киевской, Львовской, Житомирской, Волынской, Ривненской, Закарпатской, Черниговской, Николаевской, Черкасской, Ивано-Франковской, Сумской областях, а также в Севастополе.

Скоростные показатели используемой технологии оптимальны для таких востребованных задач, как работа с электронной почтой и просмотр веб-сайтов, а также для просмотра видео, загрузки больших файлов и общения онлайн.

Справка УНИАН. Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью International Telecommunication Company LLC (ITC) предоставляет услуги местной сотовой связи стандарта CDMA в Украине с 1996 года под торговой маркой CDMA Ukraine.

СDMA Ukraine является национальным оператором сотовой связи и мобильного интернета, предоставляющим услуги в стандарте CDMA. Компания обслуживает более 300 тыс. абонентов. Собственная сервисная сеть компании состоит из 22 Центров обслуживания абонентов и более 100 дилерских точек продаж.