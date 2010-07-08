Украинские страховщики увеличили продажу полисов ОСАГО

Украинские страховые компании по итогам января-мая єтого года продали 3 млн. 417,147 тыс. полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО), что на 18% больше, чем в январе-мае 2009 года (2 млн. 895,438 тыс. полисов).

Об этом говорится в сообщении Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ), переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, сумма полученных страховщиками страховых платежей от продажи полисов в январе-мае т.г. увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – с 546 млн. 671,097 тыс. грн. до 627 млн. 045,772 тыс. грн. При этом сумма страховых выплат, произведенных страховыми компаниями – членами МТСБУ, увеличилась на 41% – с 209 млн.

818,916 тыс. грн. до 295 млн. 064,147 тыс. грн. Общая сумма страховых выплат (с 2005 года по 31 мая 2010 года, выплаты страховых компаний и фонда защиты пострадавших) составила 1 млрд. 712 млн. 269,492 тыс. грн.

По данным МТСБУ, в десятку компаний-лидеров по сумме выплаченных страховых возмещений на конец мая 2010 года вошли: ОАО НАСК «Оранта», ЧАО «СК «Провидна», ЧАО УСК «Княжа», ОАО УСК «Дженерали Гарант», АО «СГ «ТАС» (частное), ЗАО «СК «Украинская страховая группа», АСК «ИНГО-Украина», ЗАО «СК «АХА Страхование», АО «ПРОСТО-страхование», УАСК «АСКА».

По количеству проданных полисов ОСАГО лидируют: ОАО НАСК «Оранта», ЧАО СК «Провидна», АО «СГ «ТАС» (частное), ЧАО УСК «Княжа», АО «УПСК», ОАО СК «Универсальная», ОАО УСК «Дженерали Гарант»,ЗАО «СК «АХА Страхование», СОДО «Глобус», АО «ПРОСТО-страхование».