Около 10 компаний хотят участвовать в тендере Укрзализныци

Около 10 компаний изъявили желание принять участие в тендере «Укрзализныци» на поставку 1400 грузовых вагонов по кредиту Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Сейчас проходит тендерная процедура исключительно по правилам ЕБРР, которые серьезные и жесткие. Кажется, есть 8 или 10 заявок, которые будут акцептованы, и после этого проведена соответствующая работа», - отметил он.

По словам главы ведомства, очень важно, чтобы тендер наконец состоялся и был признан легитимным, так как работа над этим проектом идет около 2 лет.

Как сообщал УНИАН, «Укрзализныця» и ЕБРР в конце мая 2010 г. объявили повторный тендер на поставку 1400 грузовых вагонов для Донецкой железной дороги (ДЖД) по кредиту ЕБРР.

Согласно объявлению, предложения участников принимаются до 8 июля 2010 года. Тендер предусматривает три лота: первый и второй по 500 вагонов, третий – 400 вагонов. Участники могут подавать заявки на один и более лотов. Предложение открыто для участников из всех стран.

Справка УНИАН. ЕБРР в январе 2009 года принял решение о выделении кредита в размере 62,5 млн. долл. Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныце») на покупку грузовых вагонов в рамках программы обновления подвижного состава. Общая стоимость проекта – 73,5 млн. долл. (15% – средства «Укрзализныци»).

Для определения поставщиков вагонов по кредиту ЕБРР был объявлен тендер.

По итогам тендера осенью 2009 года были предварительно отобраны четыре украинских завода-производителя для поставки 1000 грузовых вагонов для «Укрзализныци» за счет данного кредита. Крюковский вагоностроительный завод, Стахановский вагоностроительный завод, «Азовмаш» и «Днепровагонмаш», согласно тендеру, должны были поставить по 250 вагонов. Заключение договоров с ними планировалось после того, как ЕБРР согласует результаты этого тендера.

Поскольку ЕБРР не согласовал тендер, проведенный «Укрзализныцей» в 2009 году на поставку 1000 грузовых вагонов, в этом году тендер объявлен на поставку 1400 вагонов. Таким образом, в тендер вошли 1000 вагонов, которые должны были поставить в 2009 году, и 400 вагонов – за 2010 год. Планируется, что вагоны будут поставлены в этом году.