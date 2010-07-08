Укрзализныця планирует объявить тендеры по ряду проектов

“Укрзализныця” в этом году рассчитывает объявить тендеры по ряду инвестиционных проектов по обновлению подвижного состава на 5-летний срок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК.

«Инвестиционный комитет «Укрзализныци» сейчас рассматривает минимум 5 серьезных, глобальних инвестпроектов, потому что мы должны переубедить всех в том, что краткосрочные программы на транспорте неэффективны. …Мы должны настроить долгосрочные инвестиционные программы в соответствии с постановлением Кабмина о пятилетних программах в организации ремонта и строительства подвижного состава», - отметил М.КОСТЮК.

В частности, ведомство намерено предложить бизнесменам инвестиционную программу по модернизации 10 тыс. грузовых вагонов. «Вагоны, которые находятся на отстое, которые из-за нехватки средств не модернизируются, мы хотим выставить на программу модернизации. Т.е. это будет не обычный ремонт – это будет модернизация с продлением службы, улучшением сохранности грузов и т.д.», - отметил он.

Вторая инвестпрограмма, по которой уже подготовлены тендерные предложения, – это приобретение 10 единиц подвижного состава для организации скоростного движения, в частности в рамках подготовки к Евро-2012. «Подготовлены технические требования. Мы сделали серьезный анализ инфраструктуры, что можно выжать из существующей инфраструктуры, учитывая, что движение поездов будет совмещенным на большинстве участков. Для этого выделили отдельный транспортный коридор, и для него формируем вот такой объем поездов», - сказал М.КОСТЮК. По его словам, есть активность со стороны отдельных инвесторов, для того чтобы этот продукт рассматривался комплексно. «Мы готовы говорить с производителем, который будет нам предлагать производство некоторой партии поездов у себя, другая локализация - в Украине, и параллельное финансирование», - добавил глава ведомства.

Еще один проект - модернизация тяги. «Модернизация одного локомотива по современным технологиям – это 25% экономии топлива, 40-60% экономии масла. Часть проектов уже рассмотрена на инвестиционном комитете. Будет выставлена на тендер модернизация 100 локомотивов 2М62, около 50 – М62 и 100 локомотивов ЧМЭ. Это - главные инвестпроекты для нас», - отметил М.КОСТЮК.

Он подчеркнул, что данные проекты рассчитаны на пятилетнюю программу выполнения.