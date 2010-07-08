Укрзализныця планирует запустить шесть скоростных поездов

«Укрзализныця» рассчитывает запустить к Евро-2012 шесть скоростных поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор ведомства Михаил КОСТЮК.

«Если поработаем эффективно и действительно найдем эффективного партнера, то к Евро-2012 шесть скорых поездов по главным направлениям есть возможность запустить. Из 10 поездов (на которые «Укрзализныця» планирует объявить тендер – УНИАН) 6 реально запустить можно по графику, который у нас сегодня есть… Но это в том случае, если мы сработаем эффективно, так что мы приглашаем бизнес», - сказал М. КОСТЮК.

По его прогнозам, оставшиеся четыре поезда к тому времени не удастся запустить в постоянную эксплуатацию, так как они будут либо изготовлены перед самым началом программы Евро-2012, либо будут находиться в процессе адаптации и сертификации в Украине.

По словам гендиректора ведомства, «Укрзализныця» рассчитывает пойти методом 5-летних инвестпрограмм. «5-летняя программа приобретения, потому что срок изготовления скоростного поезда – 1,5 года. А для изготовления поезда под систему безопасности Украины надо еще поработать до года над адаптацией, чтобы потом провести у нас сертификацию», - сказал он.

Напомним, по словам М.КОСТЮКА, «Укрзализныцей» уже подготовлены тендерные предложения на приобретение 10 единиц подвижного состава для организации скоростного движения, в частности в рамках подготовки к Евро-2012.