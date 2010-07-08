Железнодорожники приобрели 206 грузовых вагонов

С начала 2010 года железнодорожники приобрели 206 новых грузовых вагонов.

Об этом УНИАН сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

В частности, на 203 грузовых полувагона пополнился в этом году вагонный парк Приднепровской железной дороги. Подвижной состав был приобретен за средства железной дороги и построен на вагоноремонтных предприятиях «Укрзализныци»: «Дарницкий вагоноремонтный завод», «Стрыйский вагоноремонтный завод» и «Укрспецвагон». Кроме того, тремя новыми вагонами пополнился парк ГП «Укрспецвагон».

Согласно финплану, в 2010 году "Укрзализныця" за собственные и привлеченные средства планирует приобрести более 2200 грузовых вагонов.