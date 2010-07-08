Железные дороги Украины объявят конкурсы

Железные дороги Украины в течение ближайших нескольких недель объявят конкурсы на приобретение подвижного состава.

Как сообщила УНИАН пресс-служба «Укрзализныци», решение принято сегодня, 8 июля, после очередного заседания Инвестиционного комитета «Укрзализныци» под председательством первого заместителя генерального директора Николая СЕРГИЕНКО.

В частности, согласно сообщению, на протяжении следующих нескольких недель Юго-Западная железная дорога объявит конкурс на приобретение 21 пассажирского вагона. Предусмотрено приобрести 16 купейных и 5 вагонов СВ.

Также Юго-Западная железная дорога намерена приобрести 2 межрегиональных электропоезда переменного тока. Эти поезда будут укомплектованы вагонами повышенного комфорта и использоваться для скоростных межрегиональных перевозок пассажиров, в частности для организации дневных маршрутов Киев-Львов, Киев-Одесса.

Что касается развития пригородного сообщения, то на заседании было принято решение объявить конкурс на приобретение Юго-Западной железной дорогой двух рельсовых автобусов. По планам железнодорожников, эта техника заменит устаревшие дизель-поезда на участке Щорс–Бахмач, где небольшой пассажиропоток.

Также обновят свой парк Одесская и Южная железные дороги — вскоре будут объявлены конкурсы на приобретение электропоездов переменного тока ЭПЛ9Т. Предусмотрено приобрести по одному электропоезду для каждой железной дороги. Данный подвижной состав предназначен для перевозки пассажиров в пригородном сообщении.

Справка УНИАН. Инвестиционный комитет "Укрзализныци" был образован в марте 2010 года с целью оценки технико-экономической эффективности проектов, которые подлежат финансированию за счет привлеченных средств, а также целесообразности включения в долгосрочные, среднесрочные и ежегодные планы объектов капитального строительства, модернизации и приобретения основных средств.