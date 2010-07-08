«Укрзализныця» увеличит эффективность планирования работы и использования путевых машин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в ГП «Украинский центр механизации путевых работ» генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК в ходе презентации автоматизированной системы (GPS) контроля и учета работы путевых машин.

По его словам, система предназначена для определения географического положения путевых машин, их скорости, времени работы, простоя и пр. и передачи информации от датчиков в диспетчерский центр в режиме реального времени.

«За счет этой программы мы должны в разы поднять эффективность работы. Стоимость одной машины, которая находится на контроле центра, составляет 8–9 млн. евро. Следовательно, и эффективность использования этой машины должна быть соответствующая», — заметил М. КОСТЮК.

В целом автоматизированная система в рамках пилотного проекта уже установлена на 35 путевых машинах, а также на 4 несамоходных путеизмерительных вагонах, оборудован диспетчерский центр. В рамках проекта предусмотрена установка оборудования еще на 12 путевых машинах.

Кроме того, в будущем планируется, что автоматизированная система контроля работы будет установлена и на другой технике. «Мы должны четко отработать эту систему через путеизмерительные вагоны, вагоны-лаборатории, дефектоскопы и другую технику», — подчеркнул генеральный директор "Укрзализныци". Также планируется установка на вагоны датчиков уровня топлива.

Как отмечалось в ходе презентации, стоимость пилотного проекта – 750 тыс.грн.