"АэроСвит" и "Днеправиа" удвоили количество рейсов

Авиакомпании "АэроСвит" и "Днеправиа" с 7 июля удвоили количество рейсов на линии Киев - Севастополь.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба «АэроСвита».

Теперь полеты из столицы Украины в севастопольский аэропорт "Бельбек" будут выполняться дважды в день – утром и вечером.

Напомним, перевозчики приступили к совместному обслуживанию маршрута с 1 июня. Компании также с 28 мая текущего года совместно эксплуатируют воздушную линию Днепропетровск - Севастополь, а с 1 июля - открыли ежедневное воздушное сообщение между Севастополем и Москвой (аэропорт "Внуково").

Фактическим перевозчиком на всех трех направлениях является компания "Днеправиа". Рейсы выполняются самолетами Embraer 145.

В целом в летний период "АэроСвит" обслуживает более 70 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных. Компания также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины - Днепропетровск, Донецк, Ивано-Франковск, Луганск, Львов, Одессу, Севастополь, Симферополь, Харьков, Черновцы и Ужгород.