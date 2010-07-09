В Италии проходит забастовка журналистов

08:30, 09 июля 2010
Транспорт/Связь
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Причина - законопроект Берлускони

В Италии проходит забастовка журналистов.

Как сообщает радио «Свобода», сегодня не выйдет большинство общенациональных газет. Теле- и радиокомпании откажутся от выпусков новостей.

Причина забастовки - обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. За нарушение запрета журналистам грозит тюремное заключение, а СМИ - крупный штраф. Инициатор законопроекта - правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ.

К однодневной забастовке присоединятся также железнодорожники и сотрудники предприятий городского транспорта.

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