В Италии проходит забастовка журналистов
08:30, 09 июля 2010Транспорт/Связь
0
Причина - законопроект Берлускони
В Италии проходит забастовка журналистов.
Как сообщает радио «Свобода», сегодня не выйдет большинство общенациональных газет. Теле- и радиокомпании откажутся от выпусков новостей.
Причина забастовки - обсуждение в парламенте законопроекта, запрещающего публикацию материалов следствия, полученных в результате прослушивания телефонных разговоров. За нарушение запрета журналистам грозит тюремное заключение, а СМИ - крупный штраф. Инициатор законопроекта - правительство Сильвио БЕРЛУСКОНИ.
К однодневной забастовке присоединятся также железнодорожники и сотрудники предприятий городского транспорта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter