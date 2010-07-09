Кабмин уволил членов НКРС Тычинского и Мирного

Кабинет Министров Украины уволил Анатолия ТЫЧИНСКОГО и Сергея МИРНОГО с должностей членов Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №1336 и 1337 от 5 июля 2010 года, размещенных на сайте правительства.

Причины увольнения не названы. А.ТЫЧИНСКИЙ и С.МИРНЫЙ были назначены на должности членов НКРС в 2008 году.