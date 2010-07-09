Новыми членами НКРС стали Смоляр и Кострыба

Кабинет Министров Украины назначил членами Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС) Владимира СМОЛЯРА и Надежду КОСТРЫБУ.

Об этом говорится в распоряжениях Кабмина №1344 и 1345 от 5 июля 2010 года, размещенных на сайте правительства.

Справка УНИАН. В.СМОЛЯР в 2006-2007 гг. работал начальником Управления регистрации и лицензирования НКРС, с апреля по декабрь 2007 г. – советником вице-премьер-министра Украины, с сентября 2008 г. по июль 2009 г. – директором департамента лицензирования и радиочастот НКРС, с июля 2009 г. по апрель 2010 г. – первым заместителем председателя Государственной администрации связи.

Н.КОСТРЫБА в 2007-2008 гг. занимала должность заместителя начальника Государственной инспекции связи, члена НКРС, с 2009 по 2010 год работала заместителем председателя Государственной администрации связи.

НКРС – регулирующий орган отрасли связи, состоит из председателя и 7 членов НКРС. Персональный состав НКРС назначается Кабинет Министров Украины.