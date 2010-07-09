Генеральный совет Мозеля посетил площадку Дата-центра ВОЛЯ

Официальная делегация Генерального совета департамента Мозель провинции Лотарингия (Франция) во главе с президентом Генерального совета господином Клодом Биттом посетила одну из технических площадок Дата-центра ВОЛЯ. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина Сигда.

По ее данным, этот визит осущетвлялся в рамках ежегодного визита на предприятия передовых отраслей Украины делегаций Генерального совета департамента Мозель – делегация посетила техническую площадку Дата-центра ВОЛЯ, как одного из лидеров в данной отрасли. Во время встречи изучались особенности построения в Украине коммерческих центров обработки данных на примере Дата-центра компании ВОЛЯ, стороны также обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Руководитель дата-центра Андрей Кильколых познакомил представителей делегации с принципами работы Дата-центра и провел экскурсию по серверным комнатам и помещениям технологического назначения.

Во время встречи были также затронуты вопросы, связанные с перспективами развития украинского рынка аутсорсинга услуг Дата-центров. Участников официальной делегации интересовали возможности предоставления Дата-центром ВОЛЯ услуг хостинга серверов на внешнем рынке, а также соответствие этих услуг международным стандартам качества. Андрей Кильколых, в частности, рассказал о практике подписания с клиентами соглашения о гарантированном уровне обслуживания (SLA), согласно которому предприятие гарантирует отказоустойчивость работы сервисов.

По словам президента Генерального совета господина Клода Битта, Дата-центр ВОЛЯ является «ярким подтверждением положительной динамики развития украинского рынка центров обработки данных и роста спроса на их услуги».

Стельмащук Лилия, исполнительный директор туристической фирмы «Спутник» – стороны, принимающей делегацию Генерального совета департамента Мозель, – отметила высокий уровень организации и проведения встречи.

Участники согласились с Андреем Кильколых, который подчеркнул, что подобный обмен международным опытом способствует эффективному развитию сферы информационных технологий.

Справка УНИАН. Дата-центр ВОЛЯ подразделение компании ВОЛЯ, которое занимается предоставлением хостинга серверов (аппаратный хостинг, сolocation/колокейшн, выделенный сервер (dedicated), виртуальный сервер (VPS, VDS)) – размещением сервера на специально оборудованной технической площадке и подключением его к сети Интернет. На время пользования услугой бесплатно предоставляется сервер стандартной конфигурации. При желании абонент может установить свой без дополнительной платы собственный сервер вместо стандартного. З

Компания ВОЛЯ является национальным украинским провайдером телекоммуникационных услуг, и предоставляет комплекс современных телекоммуникационных услуг — кабельное цифровое телевидение, высокоскоростной доступ в Интернет, видео-по-запросу, голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.