Уволена председатель Госкомитета информатизации Мезенцева

Кабинет Министров Украины уволил председателя Государственного комитета информатизации Украины Наталию МЕЗЕНЦЕВУ в связи с переходом на другую работу.

Об этом говориться в распоряжении Кабмина №1335 от 5 июля 2010 года, размещенном на сайте правительства.

Также в связи с переходом на другую работу уволены первый заместитель председателя данного комитета Андрей СЕМЕНЧЕНКО (распоряжение Кабмина № 1342-р от 5 июля 2010 г.) и заместитель председателя данного комитета Виталий БАЛЮК (распоряжение Кабмина №1341 от 5 июля 2010 г.).

Справка УНИАН. Н.МЕЗЕНЦЕВА была назначена на должность председателя Государственного комитета информатизации Украины согласно распоряжению Кабмина № 1168-р от 7 июня 2010 года.

А.СЕМЕНЧЕНКО был назначен на должность первого заместителя председателя Госкомитета информатизации согласно распоряжению Кабмина № 698 от 14 мая 2008 года.

В.БАЛЮК был назначен на должность заместителя Госкомитета информатизации согласно распоряжению Кабмина №682 от 7 мая 2008 года.