Продлен маршрут поезда Харьков – Сумы

Юго-Западная железная дорога (ЮЗЖД) продлила маршрут следования дизель-поезда повышенного комфорта № 847/848 Харьков-Пассажирский Сумы – Харьков-Пассажирский.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, с 6 июля пассажиры из Харькова могут без пересадки доехать до ст. Ворожба и обратно по расписанию: № 847 Харьков-Пассажирский – Ворожба, время отправления из Харькова – 10:22, прибытие на станцию Ворожба – 15:45; № 848 Ворожба – Харьков-Пассажирский – время отправления со станции Ворожба – 16:15, прибытие на станцию Харьков-Пассажирский – 21:30.

Напомним, в связи с электрификацией в июне участка Юго-Западной железной дороги Конотоп – Ворожба и назначением поезда повышенного комфорта № 818/817 Киев – Ворожба с 4 июня т.г. для улучшения качества обслуживания пассажиров на данном направлении назначен рельсовый автобус повышенного комфорта № 855/856 Смородино – Ворожба – Смородино.