«ТАС» и «ИНГО-Жизнь» застраховали сотрудников «Вольво Украина»

В начале июня текущего года при содействии страхового брокера BritMark был заключен договор добровольного медицинского страхования (ДМС) для 128 сотрудников «Вольво Украина» с СГ «ТАС».

Об этом говорится в сообщении BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, ранее компания на протяжении длительного времени страховала свой коллектив в СК «Уника».

Также сообщается, что, помимо обычных опций (амбулаторно-поликлиническая помощь, экстренный и плановый стационар, неотложная помощь, а также экстренная и плановая стоматология), в программу страхования входит оздоровление (тренажерный зал и бассейн).

Также коллектив компании «Вольво Украина» был застрахован от несчастного случая (НС) в СК «ИНГО-Жизнь». В программу НС кроме стандартного покрытия включен достаточно новый для украинского рынка продукт – «критические заболевания», которым предусмотрена выплата застрахованному лицу авансовой суммы в случае постановки диагноза по одному из девяти серьезных заболеваний.

Общая страховая сумма по ДМС составляет 12,8 млн. грн., по НС – 9,6 млн. грн.

Справка УНИАН. ООО «Вольво Украина» – официальное представительство Volvo Trucks, Volvo Construction Equipment и Volvo Penta в Украине. Компания занимается продажей и лизингом грузовых машин Volvo, оказывает услуги по сервисному обслуживанию и ремонту, поставкам автомобильных запчастей, а также продажей специальной техники.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.

ЗАО «Страховая группа «ТАС» создано в 1998 году.

В структуре СГ «ТАС» более 30 региональных дирекций и филиалов и около 340 центров продаж по всей Украине. Агентская сеть компании составляет около 3000 человек.

На середину октября 2009 года «Т.А.С. Оверсиз Инвестментс Лимитед» (г. Никосия, Кипр) владела 99,7222% (1077 акций) ЗАО «Страховая группа «ТАС» (Киев).

Конечным владельцем СГ «ТАС» является Сергей ТИГИПКО.

Акционерная страховая компания «ИНГО Украина Жизнь» входит в состав международной страховой группы «ИНГО». Учредителями «ИНГО Украина Жизнь» выступили три страховые компании – «Ингосстрах» (Россия), которой принадлежат 40% акций украинского страховщика, АСК «ИНГО Украина» и ООО «Страховая компания «Ингосстрах-Жизнь» (Россия) – по 30% акций.