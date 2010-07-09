ЛЖД увеличила перевозки пассажиров

На протяжении января-июня текущего года Львовская железная дорога (ЛЖД) перевезла 3 млн. 990,2 тыс. пассажиров, что на 4%, или 175,3 тыс., больше, чем за аналогичный период 2009 года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, наибольшей популярностью у пассажиров Львовской магистрали традиционно пользуются киевское и симферопольское направления. Активно покупают билеты также в Одессу и Херсон. В зимний период увеличивается нагрузка на маршруты в Ивано-Франковск и Закарпатье.