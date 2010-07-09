Минтранс повысит штрафы за отсутствие тахографов

За отсутствие тахографов на автомобилях, которые осуществляют международные перевозки пассажиров и грузов, будет усилена ответственность и повышены штрафные санкции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, Минтранс уже разработал соответствующие изменения к Закону «Об автомобильном транспорте» с целью упорядочения международных автомобильных перевозок.

Если эти изменения будут приняты, то в случае отсутствии на автомобиле контрольно-регистрационного устройства – тахографа, а также нарушения режима труда и отдыха водителей транспортных средств для водителей будет установлен штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (8500 грн.).

Также предлагается установить норму, в соответствии с которой водители транспортных средств, принадлежащих как украинским, так и иностранным перевозчикам и осуществляющих международные перевозки, будут обязаны допускать к проверке тахографов должностных лиц Глававтотрансинспекции. Инспекторы будут иметь право проверять регистрационные листы режима труда и отдыха водителей – тахокарты, а в случае использования в транспортном средстве цифрового тахографа – распечатывать на бумажном носителе информацию о работе и отдыхе водителей.

Справка УНИАН. Система контроля режима труда и отдыха водителей с применением цифровых тахографов будет внедрена в Украине до 1 января 2011 года.

Наличие тахографа на транспортном средстве являются обязательным требованием Европейского соглашения относительно работы экипажей транспортных средств, выполняющих международные автомобильные перевозки, к которому Украина присоединилась в 2005 году.