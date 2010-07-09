Львовские железнодорожники помогают пострадавшим от наводнения
Пострадали 79 семей железнодорожников
Львовские железнодорожники помогают пострадавшим от наводнения коллегам средствами, продуктами и питьевой водой.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.
Согласно сообщению, от нынешнего наводнения на Буковине пострадали 79 семей железнодорожников. У них подтоплены дома, хозяйственные сооружения и огороды.
Уже на следующий день после стихии работники управления железной дороги выехали на место, объехали населенные пункты, где встретились с пострадавшими и задокументировали результаты обследования.
На основе этих данных было принято решение о выделении каждой пострадавшие семье по 1 тыс. грн. помощи. Тем железнодорожникам, которые остались без жилья или значительного количества имущества, выделят помощь в размере до 5 тыс. грн., изучать ситуацию будет дорожная комиссия.
До 7 июля 53 железнодорожника уже получили по 1 тыс. грн., выделение средств продолжается.
Руководство железной дороги, работники магистралипомогают пострадавшим продуктами, вещами. СЭС на Львовской железной дороге для Черновицкого и Ивано-Франковского участков передала 200 кг дезинфицирующих средств, которые используют для дезинфекции подтопленных территорий, помещений, объектов водоснабжения, надворных станционных уборных и тому подобное.