Львовские железнодорожники помогают пострадавшим от наводнения коллегам средствами, продуктами и питьевой водой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЛЖД.

Согласно сообщению, от нынешнего наводнения на Буковине пострадали 79 семей железнодорожников. У них подтоплены дома, хозяйственные сооружения и огороды.

Уже на следующий день после стихии работники управления железной дороги выехали на место, объехали населенные пункты, где встретились с пострадавшими и задокументировали результаты обследования.

На основе этих данных было принято решение о выделении каждой пострадавшие семье по 1 тыс. грн. помощи. Тем железнодорожникам, которые остались без жилья или значительного количества имущества, выделят помощь в размере до 5 тыс. грн., изучать ситуацию будет дорожная комиссия.

До 7 июля 53 железнодорожника уже получили по 1 тыс. грн., выделение средств продолжается.

Руководство железной дороги, работники магистралипомогают пострадавшим продуктами, вещами. СЭС на Львовской железной дороге для Черновицкого и Ивано-Франковского участков передала 200 кг дезинфицирующих средств, которые используют для дезинфекции подтопленных территорий, помещений, объектов водоснабжения, надворных станционных уборных и тому подобное.