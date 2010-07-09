«УкрАвто» снизит зарплаты сотрудникам Варшавской автофабрики?

Крупнейшая в Украине автомобильная корпорация «УкрАвто» может снизить зарплаты сотрудникам принадлежащей ей Варшавской автомобильной фабрики (FSO, Польша) на 20-27%.

Как сообщили УНИАН на FSO, соответствующее решение было принято на собрании акционеров фабрики 30 июня т.г.

Согласно сообщению, «УкрАвто», которой принадлежат 96% акций завода, намерена снизить зарплаты на 20% тем сотрудникам, которые добровольно согласятся на снижение.

В таком случае компания планирует выплачивать меньшую зарплату с июля текущего года до 2012 года.

В противном случае компания намерена принудительно разрывать договора и снижать зарплату на неопределенный строк на 24 или 27%, в зависимости от размера заработка.

Большее снижение ждет тех, кто зарабатывает свыше 1100 долларов.

На предприятии также сообщили, что правление компании на собрании решило разорвать общий трудовой договор с работниками.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Варшаве представители профсоюзов FSO намерены обсудить вопрос снижения зарплат с собственником «УкрАвто» Тариэлом ВАСАДЗЕ.

Ранее глава профсоюза «Солидарность» Францишек ПЬОТРОВСКИЙ сказал УНИАН, что реальная заработная плата на предприятии из-за простоев составляет около 400 долл. при номинальной базовой 800 долл. При этом он отметил, что работники не могут прожить на такую зарплату и вынуждены брать кредиты.