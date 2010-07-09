«УкрАвто» сменила главу набсовета Варшавской автофабрики

Автомобильная корпорация «УкрАвто» назначила главой наблюдательного совета принадлежащей ей Варшавской автомобильной фабрики (FSO)Олександра КОЗИСА вместо собственника корпорации Тариэла ВАСАДЗЕ.

Об этом сказано в сообщении FSO о результатах собрания акционеров 30 июня, переданном агентству УНИАН.

Сообщается также, что «УкрАвто» оставила членами наблюдательного совета Олега ПАПАШЕВА и Наталию БЕЙ. Компания утвердила деятельность правления, наблюдательного совета и финансовые отчеты за 2009 года.

Согласно сообщению, «УкрАвто» также решила продать часть имущества фабрики, которое не используються для производственных целей. На продажу будет выставлено три обьекта в Варшаве. Представетили компании не уточнили, какое имущество будет продано и позволит ли его продажа покрыть около 60 млн долл. убытков за прошлый год.

Как сообщал УНИАН, «УкрАвто» решило с июля сократить от 20 до 27% зарплату работникам Варшавской автомобильной фабрики в связи со снижением объемов производства.