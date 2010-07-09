«Укртелеком» расширил международный роуминг в Китае

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг мобильной связи в Китае.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе «Укртелекома».

Как отмечается в сообщении, новым роуминг-партнером компании в Китае стал оператор China Unicom. Абоненты компании могут пользоваться в роуминге голосовыми услугами и Интернетом.

Сегодня для абонентов «Укртелекома» открыт голосовой роуминг в 66 странах мира и роуминг передачи данных GPRS в 38 странах. Роуминг для предоплаченных услуг предоставляется в 8 странах.

Справка УНИАН. Компания «Укртелеком» – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. человек. Также компания также оказывает услуги доступа к Интернету, мобильной связи и др.

Доход «Укртелекома» в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки – 456,4 млн. грн.