«УкрТауер» сдаст в аренду антенно-места в столице

Компания «УкрТауер» (Киев), предоставляющая услуги по размещению антенн и другого оборудования на собственных башенных конструкциях, начала сотрудничества с оператором сотовой связи CDMA «Интертелекомом» (Одесса) по предоставлению антенно-мест в аренду на своих вышках.

Об этом УНИАН сообщили в компании «УкрТауер».

«На сегодняшний день мы решили арендовать антенно-места на башенных конструкциях «УкрТауер» с целью экономии времени и денег за счет оптимизации управления сайтами и выполнения строительных и других необходимых работ, что позволяет нам ускорить процесс развертывания сети и быстро расширять зону покрытия в стране в короткие сроки», - процитировали в компании генерального директора "Интертелеком" Бориса АКУЛОВА.

Справка УНИАН. Компания «УкрТауер» была создана в ноябре 2008 с основной концепцией бизнеса – создание телекоммуникационной инфраструктуры (башенных конструкций) по всей территории Украины.

«Интертелеком» - первый национальный CDMA оператор Украины. Интертелеком предоставляет услуги местной и мобильной связи стандарта CDMA, а также беспроводной доступ в Интернет. На данный момент среди CDMA-операторов «Интертелеком» имеет самую широкую единую зону покрытия и единую зону действия телефона в 21 регионе Украины.