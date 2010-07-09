Чемпионат мира по футболу - главная поисковая тема июня

В Украине главной поисковой темой в Интернете в июне, как и по итогам первого полугодия текущего года, стал чемпионат мира по футболу – 2010.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Яндекс».

Согласно сообщения, за это время пользователи задали более 355 тыс. запросов о чемпионате, что это в 2,5 раза больше, чем о «Евровидении» в мае, в 3 раза больше – чем о выборах Президента в январе, и почти в 5 раз больше, чем о Зимних

Олимпийских играх.

Футбольные болельщики искали расписание, голы и счет отдельных матчей. Попала в рейтинг интересов и ставшая знаменитой вувузела (африканская дудка), правда, всего на 29-е место. Россияне интересовались вувузелой активнее – в рейтинге российских поисковых интересов она заняла 20-е место.

На втором месте украинского рейтинга – результаты внешнего независимого оценивания (почти 93 тыс. запросов). Выпусники школ искали, где можно посмотреть свои оценки, а заодно и ответы на вопросы тестов.

В топ-10 поисковых интересов попали два праздника – День медицинского работника (4-е место) и День молодежи (9-е место). А замыкает десятку проект нового Налогового кодекса Украины, который по популярности даже немного обогнал Apple iPhone 4 (11-е место).