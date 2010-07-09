Мобильных абонентов в мире уже более 5 миллиардов

Количество мобильных абонентов в мире превысило 5 млрд. человек. Об этом УНИАН сообщили в компании «Эрикссон» (Швеция).

«Согласно данным компании «Эрикссон», 5-миллиардный пользователь подключился к мобильной сети в четверг, 8-го июля», - отмечается в сообщении.

В основном, рост абонентской базы пришелся на развивающиеся рынки, такие как Индия и Китай.

В 2000 г. в мире насчитывалось всего 720 млн. мобильных абонентов, т.е. меньше, чем сегодня в одном только Китае.

По данным компании «Эрикссон», сегодня подключается до 2 миллионов новых абонентов в день, что же касается развития новых технологий, то более 500 миллионов абонентов сегодня обслуживаются в сетях третьего поколения (3G).

Количество пользователей услуг мобильного широкополосного доступа также стремительно растет, «Эрикссон» ожидает, что их число превысит 3.4 млрд. человек к 2015 году (тогда как в 2009 году их было лишь 360 млн.).

В отличие от развивающихся рынков, где увеличение объемов передаваемого трафика в первую очередь связано с ростом абонентской базы, на более развитых рынках рост сетевого трафика обусловлен увеличением количества подключенных устройств. Согласно видению «Эрикссон», уже в этом десятилетии будет достигнут рекордный показатель в 50 млрд. подключенных устройств.

Ландшафт современного рынка телекоммуникаций стремительно меняется. Так, уже в декабре минувшего года был пройден еще один значимый рубеж: по наблюдениям «Эрикссон», объем трафика данных в сетях мобильных операторов впервые превзошел объем голосового трафика.

Справка УНИАН. Компания «Эрикссон» – крупнейший в мире поставщик технологических решений и профессиональных услуг для операторов связи. «Эрикссон» осуществляет поддержку сетей с общей абонентской базой более двух миллиардов человек, занимая ведущие позиции в сфере услуг по управлению сетью. Работает в 175 странах мира, штат сотрудников насчитывает более 80 000 человек.

В 2009 году продажи компании составили 27,1 млрд. долл. США.