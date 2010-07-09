Польша просит США помочь в расследовании смоленской трагедии

Варшава. Генеральная прокуратура Польши обратилась в США с просьбой помочь в расследовании причин авиакатастрофы под российским Смоленском, которая унесла жизни 96 польских граждан, в том числе Президента Леха Качинского.

Как сообщил корреспонденту УНИАН в Польше пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Матеуш МАРТЫНЮК, соответствующее обращение было направлено американской стороне 5 июля.

Как сказал генпрокурор Польши Аджей СЕРЕМЕТ в программе „Точка над і” в четверг вечером, Польша просит США помочь в выяснении возможности использования электронного оружия, которое бы могло вывести из строя оборудование президентского самолета Ту-154.

В то же время А.СЕРЕМЕТ опроверг сообщение в некоторых СМИ, что Польша просит также США исследовать возможность „искусственного создания тумана”.

По словам М.МАРТЫНЮКА, обычно ответа на обращение об оказании правовой помощи от государств, которые не имеют договора об упрощенной процедуре, следует ожидать несколько месяцев. По его словам, США, как и Россия, не имеют такого договора с Польшей.

В то же время, сказал он, реальные сроки ответа и передачи документов зависят от каждого частного случая.

Как сообщал УНИАН, прокуратура России через почти три месяца после авиакатастрофы предоставила польской стороне частичный ответ лишь на одну из пяти просьб о правовой помощи.

Российские следователи сразу после катастрофы назвали ее причиной сильный туман, в условиях которого самолет зацепился крылом за дерево во время захода на посадку.

В Польше не исключают, что причиной трагедии стали неправильные данные, предоставленные диспетчером аэродрома.