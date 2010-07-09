МАУ увеличила перевозки пассажиров на 23%

В период с января по июнь 2010 года авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) перевезла 781 тыс. человек, что на 23% больше, чем за 6 месяцев 2009 года.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба МАУ.

В частности, в июне 2010 года рейсами авиакомпании МАУ было перевезено 193,7 тыс. пассажиров. Это на 14% больше, чем в июне 2009 года.

В июне 2010 года авиакомпания выполнила 2101 рейс, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 20%. Всего с января по июнь 2010 года было выполнено 8997 рейсов, что на 13% больше, чем в первом полугодии прошлого года.

В июне коэффициент занятости пассажирских кресел составлял в среднем 67%.

Согласно сообщению, за июнь 2010 года было перевезено 779 тонн грузов и почты. За этот же период 2009 года – 650 тонн. Положительная разница составила 20%.

Справка УНИАН. Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,6%, UIAB (Австрия) – 22,5%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,9% и CIP – 6%.