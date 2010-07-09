В систему единого парка вагонов сначала войдут госоператоры

Первыми в систему единого парка вагонов войдут операторы подвижного состава государственной формы собственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил в ходе круглого стола по проблемам единой системы управления парком грузовых вагонов различной формы собственности заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

«Очевидно, что на первом этапе это будут вагоны инвентарного парка железнодорожных администраций стран СНГ и Балтии, а также государственных операторов, которые имеют вагоны с частной нумерацией», - сказал он. В Украине это такие предприятия, как «Укрспецвагон», «Укррефтранс» и «Лиски».

По словам замгендиректора, в дальнейшем будут присоединяться и операторы частной формы собственности. «Я думаю, если мы предложим операторам экономичную, рыночную цену пользования вагонами, то часть операторов пожелает все-таки эксплуатировать свои вагоны самостоятельно – в первую очередь, те из них, у которых есть свои мощные диспетчерские, логистические службы. А часть будет иметь форму сотрудничества с госадминистрациями на правах передачи своих вагонов в пользование», - отметил В.ЧОРНЫЙ.

В свою очередь, представитель от частных операторов вагонов, замгендиректора ЗАО «Укрэнерготранс» Анатолий МУМРЕНКО отметил, что частные операторы не против сотрудничества. «Мы должны сотрудничать в том случае, когда собственный парк остается без работы. Мы работаем в горно-металлургическом комплексе, перевозим сырье и металлы, и это на себе очень сильно ощущаем. Если сегодня мы возим в среднем 800 тыс. тонн в месяц, то реальные наши возможности – более 1 млн. тонн в месяц. И сегодня мы ведем активную работу с «Укрзализныцей» в том, чтобы разместить наши вагоны под попутную загрузку и занять существующие свободные вагоны», - сказал А. МУМРЕНКО. Однако, по его словам, вопрос требует детальной проработки. «Тема объединения парка сегодня очень сложна и широка, так как есть диапазон вопросов, требующих решения детального. Есть некоторая боязнь – это вопрос платы, вопрос сохранности вагонного парка и самое главное – что в предложенных пока проектах документов существует такая статья, как ремонт подвижного состава собственника за счет собственных средств», - отметил он.

По словам замгендиректора «Лемтранса» Владимира НЕЖИДЕНКО, операторам нужно предложить очень серьезные условия, чтобы они «влились» в это. Как отметил он, операторам необходимо, чтобы окупаемость вагона была 5-6 лет, а не 19 лет, как сейчас.

Как сообщал УНИАН, страны СНГ и Балтии (Пространство 1520 – широкая колея) обсуждают вопрос консолидации инвентарных и частных парков грузовых вагонов.

Эффективность работы такого общего парка заключается в минимизации расходов на порожний пробег вагонов, минимизации простоя, решении проблемы дефицита вагонов и т.п. На сегодня главной задачей является разработка технического обоснования работы общего парка украинскими научными учреждениями. Эту разработку планируется завершить в сентябре текущего года.

По данным дирекции Совета железнодорожного транспорта стран-участниц СНГ, на сегодня парк грузовых вагонов стран Содружества, Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии составляет 1 млн. 464,71 тыс., из них 656,154 тыс. вагонов (44,8%) - инвентарные, 808,556 тыс. (55,2%) – частные.