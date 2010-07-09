Тарифы на перевозку зерновых повышаться не будут

“Укрзализныця” готова перевозить урожай зерновых текущего года. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора «Укрзализныци» Виктор ЧОРНЫЙ.

По его словам, в 2009 г. были зафиксированы пиковые перевозки зерновых – 20,5 млн. тонн. «Это свидетельствует о возможности «Укрзализныци» относительно освоения таких объемов перевозок. Хотел бы успокоить зернотрейдеров, зерновые ассоциации, что с урожаем текущего года железные дороги будут успешно справляться», - сказал он.

Как отметил он, в отличие от парка полувагонов и вагонов-цистерн, «Укрзализныця» не испытывает дефицита в зерновозах. В частности, ведомство располагает парком в 11,5 тыс. зерновозов, еще в Украине есть около 950 зерновозов частной формы собственности.

«Максимальные пропускные способности портовых элеваторов – свыше 1400 вагонов в сутки, это около 3,5 млн. тонн в месяц. Способность портов вместе с железными дорогами составляет свыше 40 млн. тонн», - сообщил В.ЧОРНЫЙ.

Он также отметил, что до конца года тарифы на перевозку зерновых поднимать не планируется. Как напомнил В.ЧОРНЫЙ, еще в мае 2009 г. с вводом нового Сборника грузовых тарифов «Укрзализныци» тарифы на перевозку зерновых снизились на 6%, а на коротких расстояниях – до 200 км – на 15-35%.

По словам замначальника главного управления вагонного хозяйства «Укрзализныци» Анатолия РАКИПОВА, в этом году планируется отремонтировать деповским ремонтом 950 вагонов, для этого выделят около 14 млн. грн.