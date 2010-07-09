Аэропорт «Борисполь» увеличил пассажиропоток на 8,4%

За 1-е полугодие 2010 года пассажиропоток в Международном аэропорту «Борисполь» вырос на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составил 2 млн. 802 тыс. 584 человека.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, объемы пассажиропотока аэропорта «Борисполь» за июнь 2010 года составили 648 тыс. 914 человек и превысили показатели июня 2009 на 13,5%, а показатели июня 2008 года, который был исключительно успешным для украинской авиации, на 2,7%.

Кроме того, за 6 месяцев т.г. на 22,5% увеличились объемы перевозки грузов - до 14,9 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Государственный международный аэропорт «Борисполь» расположен в 29 км от Киева и является крупнейшим международным аэропортом в Украине. Он относится к аэропортам класса А и представляет собой многопрофильное предприятие, объединяющее работу более 30 различных служб.

Аэропорт принимает регулярные рейсы иностранных и украинских авиакомпаний.