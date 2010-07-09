Украинским перевозчикам не снизят количество ЕКМТ

Группы автомобильного транспорта Международного транспортного форума утвердила коэффициенты деления многократных разрешений Европейской Конференции Министров Транспорта (ЕКМТ) для украинских перевозчиков на 2010-2015 годы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранссвязи, такое решение было принято во время заседания группы в Париже. Украинскую делегацию представлял глава Государственной администрации автомобильного транспорта Сергей ДОБРОХОД.

В сообщении отмечается, что в 2011 году отечественные перевозчики получат аналогичное количество разрешений ЕКМТ, как и в 2010, в соответствии с согласованными коэффициентами.

В результате обсуждения была достигнута договоренность относительно следующего деления коэффициентов многократных разрешений ЕКМТ на 2011 год для Украины: в соответствии с базовой квотой, которая составляет 208 разрешений, для Евро-3 коэффициент будет составлять 6, Евро-4 – 8, Евро-5 – 10. «Нас удовлетворяет такое деление – оно будет способствовать использованию наиболее экологических транспортных средств, но с учетом экономической устойчивости украинских транспортных компаний. Чем больше у нас будет экологически чистых автомобилей, тем больше разрешений мы получим», - подчеркнул С.ДОБРОХОД.

Справка УНИАН. В мае 1996 года Украина стала полноправным членом Европейской Конференции Министров Транспорта.

Разрешения ЕКМТ позволяют украинским перевозчикам беспрепятственно осуществлять деятельность на территории стран-членов ЕКМТ, конкурировать с европейскими перевозчиками, увеличивая тем самым товарооборот с Германией, Италией, Польшей, Венгрией и другими ведущими странами Европейского Союза.

Важным показателем является то, что 1 января 2006 года базовая квота для Украины была увеличена на 51% (на время вступления Украины в ЕКМТ (1996р.) квота составляла 128 разрешений, а на сегодняшний день – 208).