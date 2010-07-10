"Антонов" подал заявку на участие в тендере Пентагона

Консорциум с участием украинского авиационного концерна КБ "Антонов" и американского U.S. Aerospace подал заявку на участие в тендере на поставку самолетов-заправщиков Министерству обороны США, передает Reuters. По данным агентства, итоговая сумма контракта составляет 29,5 млрд долл. Ранее сообщалось, что стоимость контракта составит 50 млрд долл.

Предполагается, что консорциум поставит Пентагону 179 самолетов по цене 150 млн долл. за каждое воздушное судно.

ВВС США, напоминает РосБизнесКонсалтинг, еще в 2007 году объявили тендер на разработку и поставки нового типа самолетов заправщиков - вместо составляющего основу летающих танкеров KC-135 Stratotanker фирмы Boeing, которые были приняты на вооружение еще в конце 1950-х гг.

Кроме украино-американского консорциума в нем участвует еще американский Boeing и франко-немецкий Европейский аэрокосмический и оборонный концерн (EADS). Победитель в конкурсе, как ожидается, будет объявлен в конце лета.

Сообщается, что если контракт с украино-американским консорциумом все же будет подписан, самолеты для ВВС США будут производиться в Украине, однако окончательная их сборка будет осуществляться в США. Ожидается, что КБ "Антонов" представит на тендере три различные модели самолетов: Ан-124-KC, Ан-122-KC и Ан-112-KC. Как отмечают сами представители украинской компании, эти машины обладают рядом преимуществ. Например, их корпус более прочный; кроме того, эти самолеты могут осуществлять взлет и посадку на мокрое покрытие взлетно-посадочной полосы.