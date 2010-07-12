АМК оштрафовал херсонского оператора таксоперевозок
11:41, 12 июля 2010Транспорт/Связь
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За недобросовестную конкуренцию
Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало ОАО «Такси-сервис» на 12 тыс. грн за недобросовестную конкуренцию.
Как сообщили УНИАН в облотделении АМК, расследованием установлено, что ОАО осуществляло пассажирские перевозки без получения разрешительных документов.
Поскольку это приводит к негативным последствиям для потребителей, облотделение АМК обязало ОАО «Такси-сервис» привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
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