АМК оштрафовал херсонского автоперевозчика

11:42, 12 июля 2010
Транспорт/Связь
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На 15 тыс. грн.

Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало крупного херсонского оператора пассажирских автоперевозок ПФ «МИС» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в облотделении АМК, расследованием установлено, что перевозчик без объективно оправданных причин применил необоснованные тарифы на собственные услуги.

Субъект ведения хозяйства признал нарушение и обязался привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

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