АМК оштрафовал херсонского автоперевозчика

Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало крупного херсонского оператора пассажирских автоперевозок ПФ «МИС» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.

Как сообщили УНИАН в облотделении АМК, расследованием установлено, что перевозчик без объективно оправданных причин применил необоснованные тарифы на собственные услуги.

Субъект ведения хозяйства признал нарушение и обязался привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.