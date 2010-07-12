АМК оштрафовал херсонского автоперевозчика
11:42, 12 июля 2010Транспорт/Связь
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На 15 тыс. грн.
Херсонское областное отделение Антимонопольного комитета Украины оштрафовало крупного херсонского оператора пассажирских автоперевозок ПФ «МИС» на 15 тыс. грн за злоупотребление монопольным положением.
Как сообщили УНИАН в облотделении АМК, расследованием установлено, что перевозчик без объективно оправданных причин применил необоснованные тарифы на собственные услуги.
Субъект ведения хозяйства признал нарушение и обязался привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.
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