Глававтотрансинспекция предупредила 111 фактов нелегальных перевозок

По результатам рейдовых проверок перевозчиков, которые проходили в течение недели в курортных городах Автономной Республики Крым, инспекторы Глававтотрансинспекции выявили 111 фактов нелегальных автомобильных перевозок.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи.

Согласно сообщению, кроме того, инспекторы зафиксировали 436 нарушений перевозчиками автотранспортного законодательства, по которым составлено 373 актов проведения проверок соблюдения требований законодательства об автомобильном транспорте, и предъявили штрафных санкций на сумму свыше 250 тыс. грн. Всего в течение недели инспекторы проверили 1341 транспортное средство.

Напомним, рейдовые проверки перевозчиков проводились в течение недели в крупнейших курортных городах Крыма с целью повышения уровня безопасности и уменьшения аварийности в летний период, когда движение по автодорогам полуострова наиболее интенсивное. К проверкам кроме государственных инспекторов территориального управления Глававтотрансинспекции в АР Крым были привлечены инспекторы из 11 регионов Украины и представители правоохранительных органов - Госавтоинспекции, налоговой инспекции и пр.