СК «Allianz Украина» выплатила 568,1 тыс. грн.

Страховая компания «Allianz Украина» возместила клиенту – юридическому лицу совокупный ущерб в размере 568,115 тыс. грн. за два автомобиля, застрахованных по программе автоКАСКО «Формула».

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, страховой случай с автомобилем DAF FT CF 85 произошел на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск. Из-за скользкой дороги водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло на обочину, где он столкнулся с деревом.

В результате ДТП застрахованное транспортное средство получило существенные повреждения кабины. СК «Allianz Украина» выплатила владельцу автомобиля страховое возмещение в размере 382,464 тыс. грн.

Страховой случай с автомобилем DAF CHASSIS FT CF 85 произошел на автодороге Знаменка-Луганск. Двигаясь на опасной скорости, водитель не справился с управлением, вследствие чего произошло столкновение с другим автомобилем. Застрахованное транспортное средство получило существенные повреждения лобового стекла, переднего бампера и всей передней части кабины. СК «Allianz Украина» выплатила владельцу автомобиля страховое возмещение в размере 185,651 тыс. грн.

Справка УНИАН. СК «Allianz Украина» зарегистрирована 30 августа 2005 года (до 1 октября 2007 года – СК «РОСНО Украина»). Владельцем компании является Allianz SE.

Пять региональных дирекций «Allianz Украина» в Киеве, Львове, Донецке, Днепропетровске и Одессе охватывают всю территорию Украины.

За 2009 год компания собрала 96 млн. 488,1 тыс. грн. страховых платежей.

На 1 января 2010 года объем резервов составил 88 млн. 827 тыс. грн., объем страховых выплат – 72 млн. 913,90 тыс. грн.