Nokia Siemens Networks и «СИТРОНИКС» предоставят конвергентные сервисы

СП Nokia Siemens Networks (Финляндия-Германия), мировой провайдер коммуникационных услуг, и «СИТРОНИКС Информационные Технологии» (Киев) завершили первый этап проекта Fixed Mobile Convergence (FMC) для оператора мобильной связи «МТС Украина».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании "МТС Украина".

Согласно сообщению, в основе решения находится интеллектуальная сервисная платформа, позволяющая предоставлять различные конвергентные сервисы клиентам фиксированных и мобильных сетей на базе любых доступных проводных и беспроводных технологий. В частности, сервисы могут быть доступны абонентам как традиционных сетей - фиксированной телефонии и GSM, так и абонентам сетей нового поколения на базе пакетных технологий - 3G, VoIP, LTE и других.

Компания Nokia Siemens Networks разработала для МТС комплексное сетевое решение, рассчитанное на поэтапное внедрение. Задачей первого этапа была интеграция решения для корпоративных абонентов фиксированной (ISDN-PRI) и мобильной (GSM) сетей. Также на данном этапе был предусмотрен запуск первого конвергентного сервиса для абонентов этих сетей - единый план короткой нумерации. На сегодняшний день решение полностью протестировано и готово к коммерческой эксплуатации. Работы ведутся по принципу “под ключ” в тесном партнерстве с компанией «СИТРОНИКС Информационные Технологии», задачей которой является интеграция решения с IT-системами «МТС Украина».

В перспективе, на следующих этапах проекта, предполагается интеграция решения для абонентов сетей нового поколения (3G, VoIP и др), а также запуск таких сервисов, как: маршрутизация звонков на различные номера абонента по различным условиям (номер абонента занят или недоступен, в зависимости от времени суток, дня недели и пр.); параллельные и последовательные вызовы на различные номера абонента (группы абонентов); перевод звонка в процессе разговора на любой другой номер – фиксированный или мобильный; конференц-связь – возможность создания конференций с большим количеством участников. При этом конференция может управляться как самими участниками с помощью DTMF-команд, так и с ПК администратора и др.

Как отметил Николай ФЕДОРОВ, директор департамента инфраструктурных решений «СИТРОНИКС Информационные Технологии» в Украине, конвергентный проект в «МТС Украина» - один из первых подобного рода в Украине. По его словам, сервисы FMC позволяют создавать связку любых типов связи 3G, Wi-Fi и, в будущем, LTE, и на данный момент уже есть спрос на сервисы на основе мобильной, фиксированной связи и доступа в Интернет.

Справка УНИАН. Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает более 97% территории Украины, на которой проживает 99% населения. Компания обслуживает более 17,44 млн. абонентов. Компания владеет лицензиями на предоставление мобильной (стандарт GSM-900/1800, CDMA-450), стационарной и международной/междугородней связи, а также предоставляет услуги международного роуминга на пяти континентах. Выручка за 2009 год составила 8,2 млрд. гривен.

«МТС Украина» - 100% дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейшего оператора мобильной связи в России и странах СНГ.

Вместе со своими дочерними предприятиями ОАО «Мобильные ТелеСистемы» обслуживает более 98,98 миллиона абонентов.

«СИТРОНИКС Информационные Технологии» — один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС» (Россия). Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.