«КОМСТАР-ОТС» переключил пользователей на сеть МТС

Компания «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС»), крупнейший оператор интегрированных телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил о завершении работ по переводу трафика своих интернет-пользователей на собственную оптическую транспортную сеть связи Группы МТС (ОАО «Мобильные ТелеСистемы») в направлении Москва-Киев.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании «КОМСТАР-ОТС».

Сообщается, что к июлю 2010 года «КОМСТАР-ОТС» и МТС полностью завершили проект по переходу на сеть связи МТС. Пропускная способность IP-сети, соединяющей узлы связи «КОМСТАР-ОТС» в Москве и Киеве, составляет 20 Гбит/с.

Директор по развитию сервисных платформ и сетей «КОМСТАР-ОТС» Виктор БЕЛОВ отметил, что этот проект ведется в рамках интеграции «КОМСТАР-ОТС» и МТС. Теперь весь трафик пользователей компании в этом направлении – как в Москве, так и на Украине – передается по сетям группы, не расходуя средства на использование каналов связи сторонних операторов.

«Для нас это, во-первых, существенное сокращение статьи расходов, а во-вторых, еще большая гарантия эффективности и безотказности работы сетей связи и услуг доступа в Интернет», - сказал он.

Справка УНИАН. «КОМСТАР – Объединенные ТелеСистемы» - дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший оператор фиксированной связи в Москве, предоставляющий операторам, корпоративным клиентам и частным пользователям услуги телефонии, передачи данных, доступа в Интернет, платного телевидения и другие дополнительные услуги, используя базовую сеть и доступ к «последней миле» в 96% московских домохозяйств.