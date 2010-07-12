Проведение тендеров на РЧР привлечет в бюджет свыше 500 млн. грн.

Проведение тендеров по выдаче лицензий на пользование радиочастотным ресурсом (РЧР) для внедрения мобильной связи третьего поколения (UMTS) позволит дополнительно привлечь в Государственный бюджет Украины в 2011 году свыше 500 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Национальной комиссии по вопросам регулирования связи (НКРС).

Согласно сообщению, во исполнение поручения Кабинета министров Украины от 7 июля 2010 № 41370/1/1-10 НКРС поддержала Закон Украины от 01.07.2010 № 2391-IV «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины», принятом Верховной Радой Украины 1 июля 2010 года.

Комиссия подготовила письмо в Кабмин с предложением поддержать подписание Закона Президентом Украины.

НКРС считает, что принятие данного Закона также будет способствовать повышению эффективности деятельности субъектов ведения хозяйства в сфере пользования радиочастотным ресурсом Украины путем четкого определения процедуры и сроков предоставления документов разрешительного характера: разрешения на эксплуатацию радиоэлектронных средств и излучающих устройств, ввоз их из-за границы и реализацию на территории Украины.

Кроме того, Закон создает благоприятные условия для внедрения новых радиотехнологий и развития телекоммуникаций в Украине через проведение конкурсов или тендеров по выдаче лицензий на пользование РЧР, отметили в НКРС.

Справка УНИАН. Закон Украины от 01.07.2010 № 2391-IV «О внесении изменений в Закон Украины «О радиочастотном ресурсе Украины» кроме процедурных вопросов и сроков предоставления разрешений и т.п. также определил, что Украинский государственный центр радиочастот может на платной основе за счет средств пользователей радиочастотного ресурса Украины выполнять работы по их заказу, а за счет средств Государственного бюджета Украины - работы, связанные с расчетом сетей цифрового наземного вещания и выявлением источников радиопомех в полосах частот общего пользования по заявлению специальных пользователей.

Кроме того, законом установлено, что в случае если заявленная потребность в радиочастотном ресурсе Украины превышает его фактическое наличие, то полосы, номиналы радиочастот предоставляются в пользование исключительно на конкурсной или тендерной основе в соответствии с требованиями закона.