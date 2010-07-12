К 5 сентября капитально отремонтируют вокзал г.Тростянец

До 5 сентября, дня празднования 350-летия г. Тростянец (Сумская обл.), железнодорожники Южной железной дороги капитально отремонтируют вокзал г. Тростянец.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

По их данным, вокзал в Тростянце, построенный ещё в советские времена, сразу стал достопримечательностью города из-за его оригинальной архитектурной конструкции, прозванной в народе «шалашом»

«Годы берут свое. Чтобы вокзал и дальше исправно служил людям, понадобился ремонт. «Южане» в честь юбилея города решили не просто навести «косметику» на станции, а сделать капитальный ремонт вокзала, установить на нем современную электронно-информационную начинку, реконструировать платформы, обустроить привокзальную территорию. Уже сегодня строители СМЭУ5 ведут ремонтные работы в здании вокзала, путейцы занимаются реконструкцией привокзального железнодорожного полотна. Со временем к строителям подключатся специалисты и других подразделений дороги», - сообщили в пресс-службе ЮЖД.