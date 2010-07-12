«Инком» построил высокоскоростную городскую сеть

Компания «Инком» успешно завершила внедрение и тестирование высокоскоростной городской MAN-сети (Metro Area Network) с криптозащитой каналов передачи данных для трех распределенных киевских офисов банка «Форум», основным акционером которого является немецкий Commerzbank AG.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Построенная высокоскоростная городская MAN-сеть с криптозащитой каналов передачи

данных позволила центральному офису Commerzbank Group в Германии получить оперативный и защищенный доступ к бизнес приложениям банка «Форум» в Украине. В свою очередь, киевские офисы банка «Форум» получили доступ к корпоративным приложениям Commerzbank Group и фундамент для эффективной безопасной совместной работы сотрудников банка в Киеве и его региональных филиалах.

Проект реализован на базе решений Cisco, разработка дизайна сети производилась совместными усилиями компании «Инком», специалистов Commerzbank Group и компании

Cisco.

Справка УНИАН. ПАО «Банк «Форум» работает на украинском рынке с 1994 года и входит в группу крупнейших банков по классификации Национального банка. Основным акционером банка с пакетом в 89,3% акций является Commerzbank AG.

По состоянию на 1 июля 2010 г. уставный капитал банка составил 2 260 млн. грн., объем чистых активов - 17 105 млн. грн., валюта баланса - 21 080 млн. грн.

Cisco Systems - мировой лидер в области сетевых технологий, меняющих способы

человеческого общения, связи и совместной работы.

Компания «Инком» - лидер ИТ-рынка Украины, решает задачи бизнеса с помощью информационных технологий.