Разработан Кодекс мобильного маркетинга

Мобильные операторы, контент-агрегаторы и рекламные агентства разработали Кодекс мобильного маркетинга - свод Критериев и рекомендаций по проведению акций мобильного маркетинга.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ).

Согласно сообщению, мобильный маркетинг является одним из самых эффективных каналов достижения целевой аудитории. Однако SMS-спам и несанкционированные рассылки вызывают негативную реакцию абонентов и подрывают доверие к мобильному маркетингу как технологии для коммуникации с клиентами и, таким образом, снижают конечную эффективность акций. Поэтому Секция Мобильного Маркетинга при Украинской Ассоциации Директ Маркетинга (УАДМ) выступила с инициативой о разработке свода правил саморегулирования – Кодекса мобильного маркетинга. Он поможет компаниям, вовлеченным в процесс создания и реализации таких акций, определить цивилизованные практики и добиться максимального позитивного эффекта при реализации акций мобильного маркетинга.

Документ содержит основные правила проведения акций мобильного маркетинга, такие как: самостоятельный выбор потребителя акции, в которой он хочет принять участие; его согласие на участие; прозрачность правил; доступность участия; возможность отказаться от участия в любое время; ограниченное время прихода сообщения (с 10:00 до 20:00); конфиденциальность предоставленных потребителем данных.

Данный документ разрабатывали и готовы поддержать ведущие представители отрасли: мобильный оператор «Киевстар», мобильный оператор «MTC Украина», мобильный оператор «Астелит» (ТМ life:), телекоммуникационная компания MCG, сервис-провайдер i-Free, агентство мобильного маркетинга LEAD9, рекламное агентство Kaffeine, интернет агентство KENSU Interactive, маркетинг-группа ОS-Direct и многие другие участники рынка.

Принятие игроками рынка мобильного маркетинга данных Критериев и рекомендаций позволит использовать данный инструмент эффективнее, выведет его на качественно новый уровень взаимоотношений с потребителями мобильной рекламы.

Кодекс планируется обнародовать 15 июля 2010 года.

Справка УНИАН. Украинская Ассоциация Директ Маркетинга (УАДМ) – добровольное негосударственное некоммерческое объединение, созданное с целью развития рынков директ, интерактивного и инновационного маркетинга, дистанционной торговли в Украине. Количество членов – 22 компании. Цели ассоциации: развитие рынка ДМ-услуг и популяризация ДМ-технологий в Украине; защита интересов и поддержка участников рынка директ, интерактивного и инновационного маркетинга, дистанционной торговли.