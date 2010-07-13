Фонд Усманова закрыл сделку по приобретению ICQ
09:02, 13 июля 2010Транспорт/Связь
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Полиция США возражала
Российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого является Алишер Усманов, закрыл сделку по приобретению сервиса мгновенных сообщений ICQ у корпорации AOL. Об этом говорится в сообщении фонда.
Ранее в Digital Sky Technologies объявили, что достигнуто соглашение о покупке ICQ за $187,5 млн.
Кроме того, правоохранительные органы США возражали против продажи ICQ российскому фонду. По мнению американской полиции, ICQ является одним из основных средств связи криминальных группировок в Восточной Европе, передает Газета. RU.
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