Фонд Усманова закрыл сделку по приобретению ICQ

Российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies, совладельцем которого является Алишер Усманов, закрыл сделку по приобретению сервиса мгновенных сообщений ICQ у корпорации AOL. Об этом говорится в сообщении фонда.

Ранее в Digital Sky Technologies объявили, что достигнуто соглашение о покупке ICQ за $187,5 млн.

Кроме того, правоохранительные органы США возражали против продажи ICQ российскому фонду. По мнению американской полиции, ICQ является одним из основных средств связи криминальных группировок в Восточной Европе, передает Газета. RU.