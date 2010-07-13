ЮЗЖД и Московская железная дорога изменили расписание

Согласно договоренностям, достигнутым между руководством Юго-Западной и Московской железных дорог, с 16 июля т.г. изменится расписание движения пригородных поездов №6411/6412 Курск-Теткино-Курск. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Согласно сообщению, ранее, чтобы пересесть на электропоезд до станции Конотоп, необходимо было ожидать около 3-х часов. Теперь пассажиры смогут осуществить посадку по станции Ворожба на протяжении 20 минут. Следовательно, по новому расписанию электропоезд № 6411/6412 Курск-Теткино будет отправляться со ст.Курск в 6.30, прибывать в Теткино в 11.15. Как отмечается в сообщении, новое время прибытия этого электропоезда на станцию Ворожба – 11.05 – делает удобной пересадку на пригородный поезд № 6303 сообщением Ворожба-Конотоп, время отправления которого 11.25, а время прибытия на станцию Конотоп – 13.01. Следовательно, дальше есть возможность последующей пересадки по направлению к городу Киев на ряд электропоездов.

Обратно по новому расписанию электропоезд № 6412/6411 Теткино-Курск будет отправляться со ст.Теткино в 12.35, а прибывать на станцию Курск в 18.00. Новое время прибытия электропоезда № 6412/6411 на станцию Ворожба – 13.10 дает возможность пересадки на пассажирские поезда харьковского направления.