«ПЗУ Украина» застраховала автопарк «Укрпродукт Групп»

Страховая компания «ПЗУ Украина» при содействии страхового брокера BritMark застраховала автопарк «Укрпродукт Групп».

Об этом говорится в сообщении BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, застраховано 130 транспортных средств «Укрпродукт Групп».

Общая страховая сумма по договору превысила 9 млн. грн.

Справка УНИАН. Страховая компания «СКАЙД-ВЕСТ» основана в 1993 году во Львове. В 2000 году центральный офис компании был перенесен в Киев.

В середине февраля 2005 года лидер польского страхового рынка компания «PZU» получила контроль над 100% акций ОАО «СКАЙД-ВЕСТ» и ОАО «СКАЙД-ВЕСТ – Жизнь», после чего изменилось название компаний.

Уставный капитал «СК «PZU Украина» составляет 307,226 млн. грн. Компания имеет более 100 точек продаж во всех регионах Украины. Услуги «СК «PZU Украина» предлагают более 1000 универсальных агентов.

По предварительным данным, в 2009 году компания собрала страховых платежей на сумму 207,3 млн. грн., страховые выплаты составили 82,2 млн. грн.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.

«Укпродукт Групп» - один из ведущих производителей и дистрибьюторов брендированной молочной продукции в Украине. Основу бизнеса составляют 5 заводов общей мощностью около 70 тыс. тонн молочной продукции в год. Среди прочего, «Укпродукт Групп» производит и экспортирует молочные продукты промышленного назначения, включая сухое молоко, в Данию, Нидерланды, Болгарию, Японию и Турцию.