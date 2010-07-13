«ИНГО Украина» застраховала «Терминал Бровары»

АСК «ИНГО Украина», при содействии страхового брокера BritMark, застраховала логистический комплекс «Терминал Бровары». Об этом говорится в сообщении BritMark, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, договор имущественного страхования объекта, общая площадь которого составляет около 50 тыс. кв. м, оформлен на базе «все риски», что подразумевает более широкую и полную страховую защиту, нежели при использовании привычной в Украине базы «поименованные риски». Помимо страхования от материального ущерба, полис предусматривает страхование убытков, связанных с перерывом в бизнесе, а также покрытие нескольких видов ответственности.

Справка УНИАН. Акционерная страховая компания «ИНГО Украина» (ранее АСК «Остра-Киев»), входящая в состав международной страховой группы «ИНГО», начала деятельность в 1994 году. Помимо центрального офиса в Киеве, компания имеет 26 филиалов во всех областных центрах Украины и более 100 офисов обслуживания клиентов. Уставный фонд компании составляет 130,9 млн. грн.

По итогам I квартала 2010 года компания собрала страховых платежей на сумму 99 млн. грн., страховые выплаты составили 47,3 млн. грн.

BritMark – страховой брокер, работающий на рынке Украины для крупных корпоративных клиентов с 2004 года. Сегодня услугами компании пользуется более 120 клиентов.

Логистический комплекс «Терминал Бровары», принадлежащий компании Aisi Realty Public Limited (Кипр) и расположенный в 9 км от г. Киева на пересечении Бориспольской трассы и Окружной дороги г. Бровары, был введен в эксплуатацию в мае 2010 года.